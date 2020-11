Milik, da Milano: piace ancora alla Roma e lui gradirebbe, ma ADL deve calare le pretese

Non solo la Juventus, stando a quanto raccontato da Calciomercato.it per Arkadisuz Milik si è riaperta anche la pista Roma, club dal quale era a un passo nel corso dell'ultima finestra di mercato. Il portale spcifica che "ai giallorossi la punta piace ancora tanto e il ragazzo a settembre era prontissimo ad approdare nella capitale, scenario che continua a gradire parecchio. Tutto dipenderà dalle richieste del Napoli, che a sei mesi dalla scadenza dovrà abbassare molto le pretese rispetto agli oltre 20 milioni per i quali si negoziò".