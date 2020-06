Milik, duello Milan-Juve: i bianconeri restano in vantaggio per il polacco

Arkadiusz Milik occupa una delle prime posizioni sul taccuino di mercato del Milan alla voce centravanti, ma non sarà facile arrivare al giocatore del Napoli. Al momento, infatti, come riporta il quotidiano Tuttosport, la Juventus è decisamente in vantaggio. Per il club rossonero non sarà facile superare l’appeal dei bianconeri, che possono garantire al polacco il palcoscenico della Champions.