Milik e la clausola anti-Italia, ecco perchè è stata eliminata

Ieri s'è concluso il tormentone Arek Milik. Iniziata due anni fa con il rifiuto al rinnovo del contratto e proseguita con i contatti con Juventus e non solo, la contesa dopo tanti momenti di forte tensione tra i protagonisti è terminata probabilmente nel migliore dei modi per entrambe le parti che in extremis ottengono ciò che volevano. Da ieri il polacco è un nuovo giocatore del Marsiglia: in serata sono arrivati anche gli annunci dei club e le prime parole dell'attaccante sui social: "Sono felice ed orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore del Marsiglia, uno dei più prestigiosi club europei. Io sono pronto per questa nuova avventura, allez OM".

Un sospiro di sollievo per Milik che così potrà giocare la seconda parte della stagione, evitando il terzo anno di inattività dopo quelli per gli infortuni, e far parte della spedizione polacca agli Europei. Lo stesso per il Napoli che, a pochi giorni dalla fine del mercato che avrebbe azzerato il valore del cartellino, incassa 9mln di euro tra prestito e obbligo di riscatto, con 4mln di bonus facilmente raggiungibili ed il 25% della futura rivendita. Potrà essere ancora in Italia: il club partenopeo ha rinunciato a limitazioni d questo tipo ed alle cause che pendevano per l'ammutinamento: così si è arrivato rapidamente alla chiusura dell'affare con una piena plusvalenza considerando il cartellino totalmente ammortizzato.