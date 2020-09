Milik-Everton, Alvino: "Pista non percorribile, non è la priorità per Ancelotti"

Arkadiusz Milik sembrava nelle ultime ore interessare all'Everton di Carlo Ancelotti. A spegnere questi rumours di mercato è il giornalista Carlo Alvino che scrive su Twitter: "Milik-Everton non è una pista percorribile. Il club inglese in attacco è coperto e il calciatore polacco per Ancelotti non è una priorità".

