Milik ha pensato proprio a tutto

Dopo mesi, emergono nuovi dettagli sul trasferimento di Arek Milik al Marsiglia. Il Corriere dello Sport ha raccontato della clausola nel suo contratto grazie alla quale l'attaccante polacco può lasciare subito la Francia per 15 milioni di euro. Su di lui tante squadre, in Italia ci pensano Fiorentina e Juve. Il polacco ha pensato proprio a tutto: ha sempre voluto la Juve e magari, alla fine, grazie a questa clausola ci andrà, passando per Marsiglia. Poco male per il Napoli, che otterrà una percentuale sulla futura rivendita.