Milik in bilico, De Maggio svela: "Per il Napoli potrebbe tornare di moda Zapata!"

Il futuro di Arkadiusz Milik è ancora in bilico, a differenza di quello di Dries Mertens, perché per il polacco non arrivano segnali incoraggianti per la questione rinnovo. E così per il Napoli potrebbe esserci un ritorno di fiamma con un ex azzurro. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato nel corso di 'Radio Goal': "Potrebbe tornare d'attualità Duvan Zapata. Il Napoli cercherebbe un bomber se partisse Milik e Zapata può tornare di moda".