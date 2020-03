Milik intristito dalle tante panchine: valuta l'addio e spera nella Premier

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Napoli, ad esempio, oltre alle questioni Callejon e Zielinski - si legge - in questo momento la grana maggiore riguarda Milik, intristito dalle panchine in serie. L’impressione è che mediti un cambio in estate, magari con destinazione Premier. Quindi il surplace di queste settimane non sorprende nessuno.