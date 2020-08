Milik-Juve, c'è l'accordo: i bianconeri torneranno alla carica col Napoli con 4 contropartite

Arkadiusz Milik è sul mercato ed è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Messo in disparte dal Napoli dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, il centravanti polacco ha diverse offerte, su tutte quelle della Juventus che ha già raggiunto un accordo sul suo ingaggio. C'è adesso da trovare l'accordo tra club, col Napoli che continua a chiedere almeno 40 milioni di euro. La Juventus vuole invece inserire nell'affare delle contropartite e nei prossimi giorni tornerà alla carica: il club partenopeo - si legge sul quotidiano 'Il Mattino' - può scegliere tra quattro giocatori, ovvero Romero, Pellegrini, Bernardeschi e Rugani.