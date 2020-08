Milik-Juve, tutto fermo da tempo: Bernardeschi non vuole lasciare Torino

Dove andrà Milik? Bella domanda, nessuna risposta. La trattativa con la Juve non decolla. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis valuta il suo attaccante (con il contratto in scadenza tra appena 10 mesi) quasi 50 milioni di euro. Senza contropartite tecniche. Aggiungiamo che Federico Bernardeschi non ha alcuna intenzione di lasciare Torino, per ora. Né il nome di Romero può bastare a far quadrare i conti.