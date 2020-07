Milik, l'Atletico si defila: resta la Juventus, ma non vuole inserire Bernardeschi nell'affare

Nel consueto editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore di Tmw Radio Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Il Napoli ha ormai preso Osimhen. A breve arriverà anche l’annuncio ufficiale. Un colpo da 60 milioni di euro. Ma c’è anche un mercato in uscita da gestire. La situazione Koulibaly è tutta in divenire. Il forte difensore senegalese è molto richiesto sul mercato. A oggi però la società che sembra avere più possibilità di prenderlo è proprio il Manchester City di Guardiola. Il suo agente Ramadani è al lavoro per cercare di avvicinare le parti. La richiesta di De Laurentiis è molto alta ma è una situazione che si può sviluppare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Milik, la Juventus in Italia è decisamente la squadra più interessata ma i bianconeri non sono intenzionati a inserire nella trattativa Bernardeschi. Si sta raffreddando molto per l’attaccante polacco la pista Atletico Madrid, che è orientato su altri profili. Intanto De Laurentiis e Giuntoli hanno praticamente raggiunto un accordo per il rinnovo di Gattuso. Il tecnico dovrebbe prolungare fino al 2023 durante il ritiro di Castel di Sangro. Il feeling è forte e per questo il Napoli lo ha voluto blindare velocemente".