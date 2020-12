Milik, nessuna trattativa aperta: piace a tre club, possibili colloqui nei prossimi giorni

"Se Milik non troverà una squadra a gennaio non sarà convocato per gli Europei". Così ieri Marek Kozminski, vice-presidente della Federazione polacca, s'è espresso circa la posizione di Arkadiusz Milik al Napoli, fuori rosa e fuori da progetti. Per ora, però, tutto tace. Non ci sono trattative aperte, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei colloqui: la Juventus, l’Atletico Madrid e la Fiorentina sono sulle sue tracce, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno.