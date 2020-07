Milik, nessuno soddisfa le richieste del Napoli: Juve e Atletico offrono contropartite

Arek Milik dovrebbe lasciare la maglia di punta centrale ad Osimhen, considera terminato il suo percorso in azzurro dopo 4 anni, ma non sono arrivate offerte sufficienti per il Napoli, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino sottolineando che nessuno è disposto a spendere 40mln di euro per un attaccante in scadenza a giugno 2021 e che potrebbero far firmare gratis già dal prossimo gennaio. L'idea di rinnovo non è percorribile, la Juve ha pensato allo scambio con Bernardeschi ma non ha fatto passi concreti e - si legge - l'Atletico spinge, ma solo con l'idea dello scambio alla pari con Thomas che però ha un ingaggio alto.