Milik, niente Atletico Madrid. Simeone conferma: "Stiamo chiudendo per Dembelé"

Diego Simeone ha confermato l'arrivo di Moussa Dembélé all'Atlético Madrid, che quindi non prenderà Arkadiusz Milik, cercato nelle scorse settimane. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Siviglia, il tecnico argentino ha dichiarato: "Ancora non è confermato, ma siamo in fase avanzata. Ora penso alla partita di domani e quando Dembélé sarà con noi ne parlerò". L'attaccante francese è in arrivo dal Lione in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni e andrà a coprire il buco lasciato da Diego Costa, svincolatosi nei giorni scorsi.