Milik non se la passa bene al Marsiglia, ma resta lo stesso: l'annuncio del presidente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Marsiglia festeggia il secondo posto in Ligue 1 e la qualificazione alla prossima Champions League, mentre la dirigenza comincia già a programmare la prossima stagione e le mosse sul mercato. Uno dei grossi punti di domanda riguarda il futuro di Arkadiusz Milik; l'attaccante polacco, frenato da vari infortuni, non ha reso secondo le aspettative ma non ha intenzione di lasciare il club, soprattutto ora che ha la possibilità di giocare in Champions League al Velodrome. Il suo rapporto con Sampaoli non è però idilliaco e lo stesso tecnico argentino ha espresso perplessità sull'ex Napoli, che non avrebbe le caratteristiche giuste per il suo sistema di gioco.

L'annuncio di Longoria

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Pablo Longoria, che qualche giorno fa ha incontrato il giocatore e l'agente: "Milik è un giocatore sotto contratto con noi. Abbiamo parlato per tutta la stagione. Vogliamo dare continuità a questo progetto, confermando quei giocatori che ci hanno portato al secondo posto in campionato. È importante dare continuità a questo gruppo. Come dico sempre, tra persone intelligenti l'equilibrio è sempre possibile", ha dichiarato a RMC Sport.