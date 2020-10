Milik, oltre al forte interesse del PSG ci pensa ancora la Fiorentina: affare complicato

Prima della fine del mercato la Fiorentina potrebbe battere un colpo anche per il ruolo di centravanti. Stando a quanti scrive il Corriere dello Sport, il sogno sarebbe Arkadiusz Milik (che ha rifiutato il Valencia), ma gli ostacoli sono troppi: oltre all'esoso ingaggio e al forte interesse del PSG - si legge - ci sarebbe la complicazione logistica dovuta al fatto che l'ex Ajax resterà bloccato in Polonia (è già lì per il ritiro della nazionale) dopo essere stato in contatto con i positivi azzurri Zielinski ed Elmas.