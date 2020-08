Milik, ora Napoli e Roma trattano il conguaglio oltre a Under-Riccardi: ADL vuole 20mln

Il futuro di Arek Milik resta al centro dell'attenzione in casa Napoli, con la Roma che al momento appare la squadra che maggiormente si avvicina alle richieste del Napoli per il polacco, con la Juve che appare ormai quasi definitivamente defilata. Ne ha parlato il portale calciomercato.it, dando le ultime: "Dopo l’accordo tra il suo entourage e la Roma raggiunto due giorni fa, Arkadiusz Milik ha aperto al trasferimento in giallorosso ed oggi avranno luogo nuovi contatti con la punta. Per la fumata bianca, però, andrà perfezionato l’accordo tra i club, divenuto in queste ore il problema principale. Il Napoli, infatti, oltre ai cartellini di Cengiz Under (col quale si tratta per l’ingaggio) e Riccardi, ha chiesto un conguaglio cash di 20 milioni di euro, mentre i capitolini sono disposti a spingersi fino a 8-10.

La Juventus resta spettatrice interessata: ha definito l’accordo economico con Dzeko e con la Roma. I bianconeri hanno impostato l’affare con il bosniaco – a cui è stato offerto un biennale da 7,5 milioni – e con i giallorossi, che incasserebbero una cifra cash – quindi senza contropartite – superiore ai 10 milioni di euro. In ogni caso, però, l’operazione si potrà sbloccare soltanto una volta chiuso il trasferimento di Milik. Una trattativa intrecciata e complessa per la quale si continuerà a lavorare in questo weekend".