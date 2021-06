Milik può già lasciare il Marsiglia: tanti estimatori, c'è anche la Juventus

Ad appena sei mesi dal suo addio al Napoli, direzione Olympique Marsiglia, Arkadiusz Milik potrebbe già lasciare la Francia. A sostenerlo è Tuttosport, secondo cui l'ex azzurro ha parecchi estimatori in giro per l'Europa. Come l'anno scorso, il centravanti polacco è nel mirino della Juventus, alla ricerca di un attaccante.