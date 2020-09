Milik-Roma, non è ancora finita? As: "L'Atletico pensa a Dzeko"

L'Atletico Madrid sta trovando difficoltà a tesserare Luis Suarez e, per questo, potrebbe virare su un altro attaccante per sostituire Alvaro Morata. Secondo quanto riferito dai colleghi spagnoli di As, c'è anche Edin Dzeko tra le alternative per Diego Simeone. E, a quel punto, potrebbe riaprirsi la trattativa tra Arkadiusz Milik e la Roma.