Milik-Roma, Pedullà assicura la chiusura: "Nessun allarmismo, sappiamo come funziona con ADL..."

Arkadiusz Milik sarà il nuovo centravanti della Roma, Edin Dzeko diventerà la nuova punta della Juventus. Nulla è in dubbio, stando a quanto raccontato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà tramite Twitter: "Milik-Dzeko: allarmismi inutili di chi non conosce, ma dovrebbe conoscere, come funziona con De Laurentiis sia in entrata che in uscita. A meno che per un milione in ballo non decida di rinunciare a 26. Calma. Come la storia di Godin. Calma".

