Milik-Roma, prima della chiusura definitiva vanno risolte le pendenze col Napoli: la situazione

Mentre Arek Milik è in Svizzera per una visita alle ginocchia richiesta dalla Roma, l'entourage del polacco sta trattando le ultime questioni col Napoli prima dell'addio: in ballo, spiega la Gazzetta dello Sport, c'è quasi 1 milione di euro: Milik infatti deve ancora prendere dal Napoli 3-4 mensilità (oltre a quella di settembre), ai quali vanno però sottratti i 200mila euro della multa per l'ammutinamento del 5 novembre scorso. Il giocatore è disposto a pagare la multa, ma chiede una liberatoria che "archivi" l'eventuale causa civile per danni di immagine. La quadra non è ancora stata trovata, per questo il suo entourage oggi si rivedrà con la società azzurra per provare a mettersi d'accordo.