Milik sarà il centravanti della Roma: videochiamata con Fonseca per il ruolo nel progetto

Prima di accettare la Roma, Arkadiusz Milik ha voluto garanzie sul suo ruolo all'interno del nuovo progetto Roma. Secondo Sky Sport, ci sarebbe già stata una videochiamata con l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca, che gli avrebbe fatto sapere come per lui sarà un perno della squadra. Si attende solo l'ok dall'Austria e le firme per il trasferimento del polacco all'ombra del Colosseo.