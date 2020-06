Milik, settimana decisiva: o rinnova o sarà ceduto. Individuato l'eventuale sostituto

Sarà una settimana decisiva per Arkadiusz Milik e la questione futuro. L'attaccante polacco è al bivio, come scritto da Tuttomercatoweb.com: "In uscita in questa finestra di calciomercato potrebbe esserci anche Arkadiusz Milik, calciatore che ha un contratto in scadenza tra un anno. Programmato per questa settimana un ulteriore contatto col suo entourage per capire se ci sono i margini per un rinnovo: se non arriverà, il bomber polacco verrà messo sul mercato per evitare che possa andare via a parametro zero tra un anno. Dove? Premier League o Atletico Madrid. Piace anche alla Juventus, ma ancora nessuna mossa concreta.

Chi al posto di Milik? Un anno dopo, il Napoli torna a guardare in casa Lille dopo la trattativa Nicolas Pepé. Piace molto Victor Osimhen, che ha una valutazione non inferiore ai 45-50 milioni di euro. De Laurentiis ci proverà ma la trattativa è complicata, anche perché il calciatore non ha nella Serie A la sua priorità".