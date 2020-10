Milik sogno svanito della Fiorentina: il polacco non ha mai aperto all'ipotesi

Con Chiesa alla Juve e Callejon in viola, la Fiorentina avrebbe voluto concludere il suo mercato concretizzando un sogno. Quello di Arek Milik come centravanti. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ma Milik, si legge, è impossibile visto che il polacco a ieri sera non ha mai aperto ad un trasferimento a Firenze. Resta una piccola speranza per la virata di opinione.