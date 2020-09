Milik-Tottenham, dall'Inghilterra: trattativa avviata, ma gli Spurs vogliono il prestito

Trattativa avviata con il Tottenham, Arkadiusz Milik potrebbe finire in Inghilterra dopo aver visto sfumate sia la pista Juventus che quella Roma. Stando a quanto riportato dai colleghi inglesi del The Athletic, i colloqui sono cominciati, ma siamo ancora in una fase embrionale dell'affare. Gli spurs vorrebbero un prestito senza obbligo di riscatto, in virtù del prezzo del giocatore e degli infortuni che ne hanno condizionato fin qui la carriera.