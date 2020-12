Milik, tutto in stand-by: ADL continua a sparare altissimo e nessuno fa sul serio

Per Arkadiusz Milik in questo momento non ci sono trattative aperte. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Per Arkadiusz Milik in questo momento non ci sono trattative aperte. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui l'attaccante polacco è stato avvicinato da Roma, Juventus, Fiorentina e Newcastle ma nessuna è entrata nel vivo della vicenda nelle ultime settimane. Anche perché - si legge - Aurelio De Laurentiis chiede ancora 18 milioni di euro, una cifra molto alta considerando che mancano sei mesi alla scadenza del contratto di Arek.