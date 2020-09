Milik-Under, da Torino: rallentamento sull'asse Napoli-Roma e la Juve non può chiudere Dzeko

Edin Dzeko resta il preferito della Juventus per l'attacco insieme a Luis Suarez. Ma, secondo Tuttosport, l'affare è bloccato dai rallentamenti sull'asse Roma-Napoli. Arkadiusz Milik, infatti, non è ancora convinto di trasferirsi in giallorosso per rimpiazzare il bosniaco. Non solo. Anche Cengiz Under, merce di scambio nell'operazione, non ha ancora trovato l'accordo con il Napoli. E poi Aurelio De Laurentiis continua a chiedere un conguaglio da 15-20 milioni, mentre da Trigoria vorrebbero inserire un giovane della Primavera. A riportarlo è Tuttosport.