Milik verso l'addio: col rinnovo di Mertens ritiene finita la sua avventura a Napoli

Nulla da fare per il rinnovo di contratto di Arek Milik. In scadenza 2021, l'attaccante polacco - secondo il Corriere dello Sport - ha capito che l'avventura napoletana è finita nel momento in cui Mertens s'è riavvicinato al Napoli per il rinnovo del contratto. Con l'amico Ciro sarebbero troppe le panchine per lui ed ora il club attende l'evoluzione del mercato, con una base d'asta di 50mln di euro per capire il reale interesse di Tottenham e Atletico Madrid. Oltre a Mertens e Petagna, non si precludono altre soluzioni con Azmoun dello Zenit che resta una tentazione autentica.