Milik verso Marsiglia, CdS: offerta da 10mln, due opzioni per chiudere subito

Il futuro di Arkadiusz Milik va finalmente schiarendosi dopo mesi di resistenza, durante i quali l'attaccante polacco è rimasto fuori rosa e non ha mai giocato, per questo prevarrà il buonsenso e andrà via subito. Secondo il Corriere dello Sport, l'Olympique Marsiglia si è spinto fino a 10 milioni di euro offerti al Napoli (che ne chiede ancora 15) e ha convinto il giocatore ad accettare la destinazione subito, durante questa finestra di mercato. Se non dovesse esserci l'accordo definitivo sul cartellino - si legge - c'è un'alternativa: rinnovargli il contratto per permettergli di andare in prestito con obbligo di riscatto all'OM.