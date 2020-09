Milik vuole ancora la Juve, ma la Roma si è avvicinata alla richiesta del Napoli: la situazione

Legata a doppio filo a Napoli, Roma e Juventus, la matassa Arkadiusz Milik ancora non s'è sbrogliata. A confermarlo è anche l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, che racconta le ultime sull'affare: "Il giocatore spera ancora di poter convincere in extremis la Juventus, ma la Roma continua a fare sul serio ed è pronta a chiudere l’operazione con il Napoli senza inserire Under. Venti milioni più bonus potrebbero rappresentare l’offerta giusta. Il bomber polacco ha aperto all’ipotesi del trasferimento in giallorosso, quindi i prossimi giorni saranno decisivi".