Mirror - Il Chelsea insiste per Mertens: offerto Giroud per convincere il Napoli

Il Chelsea insiste per Dries Mertens. Non si arrendono, i Blues, nonostante la chiusura del club azzurro. Secondo Mirror il club inglese avrebbe bloccato la cessione di Giroud al Tottenham per offrire proprio l'attaccante francese al Napoli come contropartita. Si attende, ora, una risposta da parte dei partenopei. Ma è improbabile che l'affare si possa concretizzare. La volontà del Napoli è chiara: Mertens resta e saluterà a scadenza. Con qualche speranza di rinnovo ancora viva.