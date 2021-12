MLS, gli esperti chiariscono: cifre lorde ed in dollari, 11mln sono 5,7 per Insigne!

Qual è la cifra corretta proposta a Lorenzo Insigne per volare a Toronto? C'è tanta confusione, il sito MlsSoccerItalia ha provato a fare chiarezza: "Negli Stati Uniti e in Canada si parla sempre e solo di cifre lorde. Prendendo per buona l’ultima indicazione, sarebbero 11,5 milioni di dollari all’anno per cinque stagioni e mezza. Al netto delle tasse canadesi circa 6/6,5 milioni di dollari. In euro 5.7 milioni netti a stagione, più di quanto chiesto al Napoli per rinnovare (De Laurentiis è arrivato a offrire 3.5)".