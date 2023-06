Modena a caccia di rinforzi per l’attacco: nel mirino il baby-talento del Napoli Ambrosino

Nel mirino del dirigente sono finiti due giovani bomber. Si tratta di Giuseppe Ambrosino e Daniele Montevago.

In attesa dell'ufficialità di Paolo Bianco come nuovo tecnico, il ds del Modena Davide Vaira continua a lavorare sottotraccia per cercare di rinforzare la squadra. Dato che il reparto offensivo canarino è quello con più incognite (Diaw via, Strizzolo in dubbio e Bonfanti attenzionato da squadre di serie A), nel mirino del dirigente sono finiti due giovani bomber. Si tratta di Giuseppe Ambrosino e Daniele Montevago.

Entrambi classe 2003, il primo era stato accostato anche la scorsa estate al club gialloblù, prima di passare una stagione altalenante, in prestito dal Napoli prima al Como e poi al Cittadella. Il secondo, invece, ha collezionato qualche apparizione in serie A con la Sampdoria. A riportare la notizia è AvantiGialli.com.