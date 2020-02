Modugno: "Il Napoli ha attenzionato Belotti in passato ma su Petagna c'è la fiducia del club"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Petagna la chiave per Belotti? Non lo so, anzi so con certezza che il Napoli ha fatto l'investimento Petagna credendo nel giocatore, pensando in prospettiva di poterne beneficiare. E' ancora giovane con ampi margini di miglioramento, ovviamente da verificare. Il Napoli crede sul giocatore, relativamente a Belotti posso aggiungere che a tutti gli estimatori bisogna aggiungere Cristiano Giuntoli, anche Sarri aveva pensato a Belotti, in un paio di sessioni di mercato il Napoli ha appuntato sulla lista anche Belotti".