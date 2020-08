Modugno sul futuro di Lozano: "Difficile arrivi qualcuno con un'offerta importante..."

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul destino di Hirving Lozano: "Si è parlato anche di lui come di tutti. La sua situazione sarà determinata dal mercato, dovessero arrivare delle offerte si potrebbero prendere in considerazione. Dopo una stagione del genere difficilmente arriverà un'offerta importante per Lozano. Vediamo cosa smuove il mercato, altrimenti avrà un'altra possibilità".