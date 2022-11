Mollato dal Napoli, oggi Solbakken sbarca a Roma: nuovo innesto per Mourinho

Per un olandese che saluta (Karsdorp, ndr), c'è un norvegese in arrivo in casa Roma

Per un olandese che saluta (Karsdorp, ndr), c'è un norvegese in arrivo in casa Roma. Si tratta di Ola Solbakken - conferma Il Messaggero - che atterra oggi a Roma a parametro zero (arriva dal Bodo/Glimt) ma non si aggregherà con la squadra né per la tournée in Giappone tantomeno per il ritiro pre-natalizio in Algarve. Il giocatore la scorsa estate era stato seguito anche dal Napoli che poi non ha approfondito.