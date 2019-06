Montervino: "Duvàn può far bene al Napoli, ma l'attacco non è la priorità da rinforzare..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dando la sua lettura dei temi caldi in casa Napoli: “Zapata può solo far bene al Napoli, ma non credo che l’attacco sia il reparto da rinforzare. Il Napoli ha altre priorità: deve prendere i terzini, un centrocampista fisico e poi c’è da capire se in difesa qualcuno andrà via. Koulibaly più di una volta ha dimostrato di essere molto attaccato alla maglia del Napoli e mi fido della sue parole: non credo andrà via quest’anno”.