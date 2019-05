Monti: "Lozano andava preso prima? Raiola aspetterà ancora, sa di avere un gioiello..."

Nel corso di Si gonfia la rete su Canale 8, il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti è stato interrogato sulle difficoltà per Lozano col PSV che gioca al rialzo: "E' vero, il Napoli doveva provare a chiuderlo a gennaio a cifre più basse, ma ha un agente come Raiola che non l'avrebbe mai fatto accordare a gennaio, sapeva benissimo che doveva aspettare. Lui aspetterà ancora, sa di avere un gioiello in mano".