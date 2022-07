Monza interessato a Petagna: prima dell'affondo l'ultimo tentativo per Pinamonti

L’agente dell’attaccante del Napoli tra l’altro è Beppe Riso, che cura gli interessi dello stesso Pessina e anche di Sensi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sotto con Petagna, scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento al mercato del Monza: "I magnifici 7 italiani (gli altri sono Ranocchia, Cragno, Sensi e Carboni) potrebbero essere al completo con Petagna. L’agente dell’attaccante del Napoli tra l’altro è Beppe Riso, che cura gli interessi dello stesso Pessina e anche di Sensi. La stima di Galliani per Petagna è nota, ma il Monza non molla anche sul fronte Pinamonti. Per la punta dell’Inter, reduce da un’ottima stagione in prestito all’Empoli, era già arrivata un’offerta vicina ai 15 milioni. Marotta però ne chiede 18-20, lontani anche dai 12 proposti dall’Atalanta, che sembra la squadra preferita dall’attaccante trentino".