Monza scatenato: Petagna primo obiettivo, Galliani insisterà anche per Icardi

Monza scatenato sul mercato. Fatto Pessina, Adriano Galliani lavora per chiudere al più presto una punta.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monza scatenato sul mercato. Fatto Pessina, Adriano Galliani lavora per chiudere al più presto una punta. Il nome di Icardi è sicuramente quello più affascinante e la trattativa con il PSG per l'argentino proseguirà nelle prossime settimane. Prima però l'ad biancorosso proverà a chiudere per Petagna. Il classe '95, deciso a restare a Napoli, inizialmente aveva rifiutato la proposta dei club brianzolo. Il corteggiamento serrato delle gli ultimi giorni e le ambizioni della società però potrebbero avergli fatto cambiare idea. È in agenda un nuovo appuntamento con il suo agente Beppe Riso per provare a trovare un accordo. Lo scrive TuttoMonza.