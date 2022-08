Monza, sfuma il sogno Icardi: l’argentino è vicino a raggiungere Mertens al Galatasaray

A poco più di una settimana dalla fine della sessione di mercato, Mauro Icardi ha aperto all'idea di lasciare Parigi per trasferirsi ad Istanbul, dove lo aspetta il Galatasaray

TuttoNapoli.net

© foto di Panoramic/Image Sport

A poco più di una settimana dalla fine della sessione di mercato, Mauro Icardi ha aperto all'idea di lasciare Parigi per trasferirsi ad Istanbul, dove lo aspetta il Galatasaray. Lo scrive L'Equipe, che spiega come i turchi abbiano presentato un'offerta di prestito per Maurito, che ha dato il suo ok al trasferimento in Turchia. Ora il PSG di Luis Campos dovrà discutere i dettagli con il club di Istanbul, ma la cessione dell'attaccante argentino sembra ormai ultimata.