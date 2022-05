Monza, si punta a fare grande squadra: nel mirino Ounas (già cercato quest'anno)

Mercato da big per il Monza in vista della prossima stagione. L'obiettivo del club di Berlusconi non sarà solo la salvezza

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport Mercato da big per il Monza in vista della prossima stagione. L'obiettivo del club di Berlusconi non sarà solo la salvezza. Tra i nomi sondati, c'è anche un azzurro: si tratta di Adam Ounas che è in uscita dal Napoli. L'algerino, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato già sondato in questa stagione e su di lui il Monza potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni.