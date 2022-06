Monza, suggestione Petagna che può lasciare Napoli: pressing per l'azzurro

Il Monza si è mosso concretamente per provare ad acquistare Andrea Pinamonti, offrendo all'Inter 15 milioni tra parte fissa e bonus

Il Monza si è mosso concretamente per provare ad acquistare Andrea Pinamonti, offrendo all'Inter 15 milioni tra parte fissa e bonus contro i 20 richiesti. Una proposta che potrebbe sbloccare l'affare, sempre che l'attaccante accetti la destinazione. In ogni caso Galliani e Berlusconi vorrebbero aggiungere anche un'altra punta di livello e hanno messo nel mirino almeno tre profili: Joao Pedro in uscita dal Cagliari, Caprari dell'Hellas e la suggestione Petagna, con l'attaccante che potrebbe lasciare il Napoli. Prima attenderanno la risposta di Pinamonti e poi si muoveranno di conseguenza verso un altro obiettivo così da regalare a Stroppa un attacco di livello per la lotta alla permanenza in A. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.