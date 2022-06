Monza, tra gli obiettivi c’è Petagna: la punta non vorrebbe lasciare Napoli e prende tempo

Adriano Galliani, come riportato dai colleghi di TuttoMonza, continua a parlare con il Napoli per Petagna, che però non vorrebbe lasciare gli azzurri

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Andrea Pinamonti appare sempre più orientato a sposare l'Atalanta. La Dea, però, in avanti ha Muriel e Zapata e solo se cederà il primo, potrà investire sul centravanti che nell'ultima stagione ha ben figurato con la maglia dell'Empoli, il cui nome è stato fatto esplicitamente da Gasperini. Il Monza resta sempre una possibilità qualora soprattutto il club bergamasco dovesse tirarsi indietro. Nel mentre Adriano Galliani, come riportato dai colleghi di TuttoMonza, continua a parlare con il Napoli per Petagna, che però non vorrebbe lasciare gli azzurri nonostante rischi di trovare poco spazio nella prossima stagione. Situazione in evoluzione, l'obiettivo dei brianzoli è quello di chiudere al più presto per un attaccante di livello. Icardi? Al momento, visto l'ingaggio faraonico dell'argentino da 9 milioni all'anno, pare davvero impossibile.