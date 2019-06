Morabito svela: "Era quasi fatta per Giroud più 50mln al Napoli per Higuain"

Gonzalo Higuain sarebbe potuto finire all'Arsenal e non alla Juventus quando vestiva la maglia del Napoli, con Olivier Giroud in azzurro al suo posto. A rivelare il retroscena è Vincenzo Morabito, intermediario di mercato che all'epoca stava curando la trattativa, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:



"L'ultima cosa che è andata male col Napoli è stata quello dello scambio tra Giroud e Higuain. Giroud e circa 50 milioni dall'Arsenal per Higuain. L'affare saltò perché venne fuori dai media quest'affare. Wenger mi chiamò perché la cosa venne fuori, fu costretto a cambiare Giroud per tranquillizzarlo. Se non fosse uscito forse in quella settimana si sarebbe chiuso".