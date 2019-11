Mundo Deportivo - Atletico Madrid su Ghoulam: lo vuole già per gennaio

Faouzi Ghoulam piace all'Atletico Madrid che lo vorrebbe già a gennaio. Lo riporta il Mundo Deportivo. La società spagnola è alla ricerca di un terzino e potrebbe sfruttare la pista dell'algerino che non gioca da diverse partite e salterà anche la partita di domani contro la Roma. In questo campionato appena 5 presenze per Ghoulam e ancora nessuna presenza in Champions League.