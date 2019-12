Mundo Deportivo - Barça e Real Madrid su Fabian, ma il Napoli fa muro: prezzo altissimo

Fabian Ruiz è uno dei calciatori che il Barcellona tiene sotto osservazione in vista della prossima estate. Lo conferma Mundo Deportivo, secondo cui sarà battaglia con il Real Madrid per il centrocampista del Napoli. I Blancos sono più avanti perché hanno già palesato al club partenopeo un certo interesse. L'ex Real Betis non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, che vorrebbe blindarlo e ha già fatto sapere il prezzo: 180 milioni. Una cifra che da Barcellona - si legge - non sono disposti a mettere sul piatto.