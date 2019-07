Mundo Deportivo - James-Napoli: Giuntoli con Mendes incontra il Real per chiudere

Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Arrivano conferme anche dalla Spagna, dove il portale Mundo Deportivo scrive di un Cristiano Giuntoli volato a Madrid per serrare i tempi dell’operazione con il Real Madrid per il colombiano classe ’91. La richiesta degli spagnoli - si legge - è di 42 milioni di euro ma il Napoli continua a spingere per il prestito con Giuntoli che incontrerà la dirigenza iberica con Jorge Mendes, agente del calciatore.