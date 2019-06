Mundo Deportivo: "Napoli su Diego Costa, ma Simeone ha già perso Griezmann"

Nella giornata di ieri sono emersi rumors circa un interesse del Napoli per Diego Costa. Dalla Spagna confermano, ma informano che l’operazione è complicata perché l’attaccante spagnolo non è in vendita. Mundo Deportivo, più precisamente, scrive che Diego Pablo Simeone considera il centravanti di Lagarto incedibile, poiché pedina fondamentale per l’attacco Colchonero dopo il preannunciato addio di Griezmann.

