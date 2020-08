Mykolenko, l'intermediario: "Parlato con Giuntoli e Paratici, al momento non ci sono presupposti..."

Vitalij Mykolenko (21) è uno dei nomi emersi negli scorsi giorni per il mercato del Napoli. Ne ha parlato l'agente Stefano Antonelli, che rappresenta in Italia il giocatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mykolenko? E' un giocatore di altissimo livello. Ne ho parlato con Paratici, ha il deterrente che è un extracomnunitario, ma al primo step per i campionati che contano, diventa un giocatore da grandissimo club. Con Giuntoli ne parla il mio socio che è Fabio Parisi, il rapporto col Napoli è bello, di comuni obiettivi, cerchiamo sempre di fare il meglio. Ha un costo non da alternativa ma da titolare, è un extracomunitario, è normale che piace. Ad oggi non ci sono i presupposti per andare al Napoli".