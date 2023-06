Nagelsmann-Psg, la firma rischia di slittare: il motivo

Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, ieri ci sarebbe stato un incontro tra Volker Struth, agente del tecnico tedesco, e Luis Campos

Ormai non ci sono più dubbi: Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, ieri ci sarebbe stato un incontro tra Volker Struth, agente del tecnico tedesco, e Luis Campos, in un hotel vicino a Place de la Concorde. Avrebbe partecipato da remoto anche Nasser Al-Khelaïfi, il maggiore sponsor di Nagelsmann.

Ed è proprio a causa di Al-Khelaifi che la firma potrebbe slittare alla prossima settimana: in qualità di presidente dell'ECA, dovrà recarsi oggi a Istanbul per presenziare agli eventi che faranno da cornice alla finale di Champions League, in programma sabato tra Inter e Manchester City. Anche dalla Turchia, però, il presidente parigino continuerà a gestire la trattativa.